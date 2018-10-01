01 октября 2018, понедельник

Черная пятница, которую мы заслужили. В Сети шутят про концерт Энрике Иглесиаса и юбилей АТБ

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Дизайн сцені - фотожаба
АТБ-Маркет via Facebook

Дизайн сцені - фотожаба

Пакеты на концерте, шутки про свежий завоз и аналогии с Вакарчуком. Соцсети высмеивают апогей кампании в честь 25-летия супермаркетов АТБ.  

Сеть супермаркетов АТБ в честь своего 25-летия организовала промо-акцию со скидками на концерт, популярного в начале нулевых испанского певца, Энрике Иглесиаса. 

Плюс один вопрос на кассе.

И еще один вопрос уже к персоналу.

 

 

В Сети намекнули на неактуальность артиста.

Шоу состоялось 29 сентября.

Фанаты пришли не с пустыми руками.

 

 

А там уже нет скидок.

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