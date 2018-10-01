Черная пятница, которую мы заслужили. В Сети шутят про концерт Энрике Иглесиаса и юбилей АТБ

Пакеты на концерте, шутки про свежий завоз и аналогии с Вакарчуком. Соцсети высмеивают апогей кампании в честь 25-летия супермаркетов АТБ.
Сеть супермаркетов АТБ в честь своего 25-летия организовала промо-акцию со скидками на концерт, популярного в начале нулевых испанского певца, Энрике Иглесиаса.
Плюс один вопрос на кассе.
И еще один вопрос уже к персоналу.
В Сети намекнули на неактуальность артиста.
АТБ запросило Іглесіаса не просто так, а для створення духу невеличкої просрочки :)— Ігор Тихолаз (@Dozvil) 1 октября 2018 г.
Чтобы воссоздать атмосферу супермаркета, Энрике Иглесиас споёт несколько просроченных песен— Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) 30 сентября 2018 г.
Шоу состоялось 29 сентября.
Фанаты пришли не с пустыми руками.
Куда же теперь Энрике Иглесиас без АТБ? pic.twitter.com/rjvvBpfXYg— Lydia (@Eurasiasia) 1 октября 2018 г.
Заходит Иглесиас в АТБ после выступления, купить сырок, а там уже...— Криворізький Пан (@denkarbk) 1 октября 2018 г.
А там уже нет скидок.
Вчера в Киеве был концерт Энрике Иглесиас и наконец-то закончилась эта реклама в АТБ. Интересно, кто следующий? Рики Мартин? ???? ????— Katia Krevetka???? (@KatiaKrevetka) 1 октября 2018 г.
День народження АТБ — це чорна п'ятниця, на яку ми заслужили.— Marco Sharyi (@msharyi) 1 октября 2018 г.
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