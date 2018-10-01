Черная пятница, которую мы заслужили. В Сети шутят про концерт Энрике Иглесиаса и юбилей АТБ

Пакеты на концерте, шутки про свежий завоз и аналогии с Вакарчуком. Соцсети высмеивают апогей кампании в честь 25-летия супермаркетов АТБ.

Сеть супермаркетов АТБ в честь своего 25-летия организовала промо-акцию со скидками на концерт, популярного в начале нулевых испанского певца, Энрике Иглесиаса.

Плюс один вопрос на кассе.

И еще один вопрос уже к персоналу.

В Сети намекнули на неактуальность артиста.

АТБ запросило Іглесіаса не просто так, а для створення духу невеличкої просрочки :) — Ігор Тихолаз (@Dozvil) 1 октября 2018 г.

Чтобы воссоздать атмосферу супермаркета, Энрике Иглесиас споёт несколько просроченных песен — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) 30 сентября 2018 г.

Шоу состоялось 29 сентября.

Фанаты пришли не с пустыми руками.

Куда же теперь Энрике Иглесиас без АТБ? pic.twitter.com/rjvvBpfXYg — Lydia (@Eurasiasia) 1 октября 2018 г.

Заходит Иглесиас в АТБ после выступления, купить сырок, а там уже... — Криворізький Пан (@denkarbk) 1 октября 2018 г.

А там уже нет скидок.

Вчера в Киеве был концерт Энрике Иглесиас и наконец-то закончилась эта реклама в АТБ. Интересно, кто следующий? Рики Мартин? ???? ???? — Katia Krevetka???? (@KatiaKrevetka) 1 октября 2018 г.

День народження АТБ — це чорна п'ятниця, на яку ми заслужили. — Marco Sharyi (@msharyi) 1 октября 2018 г.