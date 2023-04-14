За наезд на Путина: в РФ решили наконец-то взяться за Гиркина. Соцсети в восторге

14 апреля, 14:07
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В доносе на Гиркина говорится о «дискредитации российской армии» (Фото:Коллаж NV)

В доносе на Гиркина говорится о «дискредитации российской армии» (Фото:Коллаж NV)

МВД РФ начало так называемую «проверку» в отношении российского террориста Игоря Гиркина.

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Как сообщают в прокремлевских Telegram-каналах, поводом для этого стал донос некой «Татьяны из Новосибирска».

Формально Гиркина хотят обвинить в «дискредитации российской армии», однако на самом деле речь идет о его прямой критике в адрес руководства минобороны РФ, в частности, главы ведомства Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

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Кроме того, последнее время он позволял себя оскорбления даже в адрес неприкасаемого в РФ диктатора Владимира Путина, называя его «тряпкой», и требуя, чтобы тот лучше молчал, чем нес весь тот бред, которым пытается оправдать свои провалы.

https://twitter.com/Ws1iL6DHiEUiffD/status/1646774259514056704
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«По мнению обвинителей, 20 марта он выложил ролик, где оскорблял власть, советовал молчать, а не оправдываться и обвинил руководство страны в том, что военные действия (полномасштабное вторжение — ред.) не начались в 2014 году. Когда, с его слов, от Харькова до Одессы можно было дойти практически без единого выстрела», — говорится в сообщении российской пропаганды.

Кроме того, еще одна «неравнодушная гражданка» просит силовиков «повнимательней присмотреться» к Клубу рассерженных патриотов Гиркина, и проверить его на предмет «мошенничества».

Инфографика: t.me/breakingmash

Сам же военный преступник, комментируя это, заявил, что никаких официальных бумаг от МВД по данному поводу пока не получал.

При этом весть о возможных репрессиях против Гиркина порадовала как украинцев, так и его критиков из числа адептов кремлевского режима в самой РФ.

https://twitter.com/HassanAbdurrah8/status/1646772325772062720
https://twitter.com/Tatiana45520980/status/1646818104507244544
https://twitter.com/WendyDonetsk/status/1646797963589476354
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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Игорь Гиркин Доносы Война России против Украины

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