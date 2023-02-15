Видео со «стадией принятия» у Гиркина превратилось в новый мем

15 февраля, 16:06
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Подавленное состояние Гиркина связано с фиаско ВС РФ в Украине (Фото:Скриншот видео AS7404542949/Twitter)

Подавленное состояние Гиркина связано с фиаско ВС РФ в Украине (Фото:Скриншот видео AS7404542949/Twitter)

В соцсетях появилось видео, на котором российский террорист Игорь Гиркин демонстрирует «стадию принятия» того факта, что война РФ против Украины будет проиграна, а его самого ждет международный трибунал в Гааге.

Ролик был смонтирован из кадров его пропагандистского блога, в который бывший главарь «ДНР» приглашает в качестве «экспертов» таких же имперских шовинистов, как и он сам.

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Обнародованный ролик сразу же стал вирусным, после чего пользователи начали свои эксперименты с музыкальным сопровождением, которое смогло бы максимально точно передать морально-психологическое состояние Гиркина на фоне фиаско кремлевского режима в Украине.

https://twitter.com/AS7404542949/status/1625571560428822538
https://twitter.com/irishdash/status/1625749771641143300
https://twitter.com/flackseven/status/1625633896510459906
https://twitter.com/rsni_pzda/status/1625632628463239176
https://twitter.com/Kills047/status/1625596503468175360
https://twitter.com/100p_cotton/status/1625588900096794651
https://twitter.com/toopoy/status/1625601922114916352
https://twitter.com/Yamanya_ept/status/1625810129256910849
https://twitter.com/mt1983z/status/1625657868786765824
https://twitter.com/nadislav_4warty/status/1625788607926616064
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Игорь Гиркин Мемы Война России против Украины

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