Видео со «стадией принятия» у Гиркина превратилось в новый мем 15 февраля, 16:06 Подавленное состояние Гиркина связано с фиаско ВС РФ в Украине (Фото:Скриншот видео AS7404542949/Twitter)

В соцсетях появилось видео, на котором российский террорист Игорь Гиркин демонстрирует «стадию принятия» того факта, что война РФ против Украины будет проиграна, а его самого ждет международный трибунал в Гааге.

Ролик был смонтирован из кадров его пропагандистского блога, в который бывший главарь «ДНР» приглашает в качестве «экспертов» таких же имперских шовинистов, как и он сам.

Видео дня

Обнародованный ролик сразу же стал вирусным, после чего пользователи начали свои эксперименты с музыкальным сопровождением, которое смогло бы максимально точно передать морально-психологическое состояние Гиркина на фоне фиаско кремлевского режима в Украине.