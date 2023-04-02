«Мы движемся к поражению». Гиркин создал «клуб рассерженных патриотов»

2 апреля, 16:22
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Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото:via Сергей Стерненко / Telegram)

Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото:via Сергей Стерненко / Telegram)

Военный преступник и бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие заявили о создании так называемого Клуба рассерженных патриотов.

Гиркин подчеркнул, что Россия движется к военному поражению.

«К сожалению, ситуация на фронте, которую средства массовой информации всячески лакируют, крайне негативно влияет на обстановку по всей стране. Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению», — заявил он.

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Гиркин также добавил, что ни экономика РФ, ни ее армия, ни политическое и военное руководство не были готовы к войне против Украины.

«Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно неготовой. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система», — подчеркнул Гиркин.

Сам Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Игорь Гиркин Война России против Украины

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