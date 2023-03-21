«Он как тряпка». Над нелепыми заявлениями Путина насмехается даже террорист-неудачник Гиркин — видео

21 марта, 15:36
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По словам Гиркина, бормотание Путина вызывает смех даже в самой РФ (Фото:Pavel Bednyakov/REUTERS)

По словам Гиркина, бормотание Путина вызывает смех даже в самой РФ (Фото:Pavel Bednyakov/REUTERS)

Разочарование россиян в своем диктаторе Владимире Путине на фоне крушения их последних надежд на захват Украины стремительно рушит остатки его «авторитета».

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Неспособность главы Кремля добиться хоть каких-то военных успехов, которые, пусть и с натяжкой, можно было бы подать гражданам РФ как какую-то «победу», вызывает раздражение даже у самых лояльных режиму персонажей.

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Некоторые из них все еще предпочитают осторожную и довольно завуалированную критику, стараясь переложить ответственность за провалы российской армии на минобороны страны, однако есть и те, кто уже открыто винит во всем самого Путина.

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Одним из таких рупоров стал террорист-неудачник Игорь Гиркин.

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Особое недовольство у него вызывают нелепые попытки Путина оправдать свои неудачи тем, что его кто-то все время «водил за нос».

«Какая-то тряпка. Рассказывает всем в очередной раз, как его водили за нос. Он прям зациклился на этом… И вообще, вел себя крайне неуверенно. Что я могу посоветовать его спичрайтерам. Пусть он вообще молчит. Не открывает рот. В данной ситуации это намного полезней, чем бормотать глупейшие оправдания, над которыми можно только смеяться», — заявил российский военный преступник.

https://twitter.com/wartranslated/status/1637950468952391681
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Игорь Гиркин Война России против Украины

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