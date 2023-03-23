«Армата из бумаги». Гиркин жестко издевается над безумными заявлениями Медведева о российских танках 23 марта, 16:52 Гиркин не верит Медведеву, обещающему 1,5 тысячи новых танков в 2023 году (Фото:Коллаж NV)

С каждым месяцем затянувшегося более чем на год «трехдневного взятия Киева» пауки в кремлевской банке уживаются все хуже и хуже.

Пока пропагандисты пытаются найти крайнего, перекладывая друг на друга ответственность за несбывшиеся прогнозы о взятии Бахмута, а основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин конфликтует с руководством минобороны РФ, регулярно оскорбляя его главу Сергея Шойгу, террорист Игорь Гиркин, похоже, решил рассориться вообще со всеми.

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После публичных выпадов в сторону вышеперечисленных персонажей он в конец осмелел и недавно даже позволил себе резкую критику в адрес российского диктатора Владимира Путина, назвав его тряпкой.

«Заткнись, Владимир Владимирович! Заткнись просто! Молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, из-за того, что в нашей стране такой президент, и враг не будет изгаляться», — потребовал Гиркин, после чего вошел в азарт и решил найти себе еще одну жертву для издевательств, чтобы хоть как-то самоутвердиться на фоне насмешек в свой адрес.

На сей раз его внимание привлек бред одного из самых больших политических неудачников РФ Дмитрия Медведева, решившего похвастаться несуществующими танками.

«Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется… Одних танков в этом году мы 1,5 тысяч штук сделаем», — пообещал кремлевский шут.

В свою очередь Гиркин отнесся к таким заявлениям крайне скептически.

«Я горячо верю Дмитрию Анатольевичу! Мало кому больше верю в нашем государстве, чем ему! Больше верю только фанерному маршалу Шойгу и повелителю Ориона Рогозину. Но, все-таки, для того чтобы эта новость звучала еще достовернее — надо было добавить всего одно слово. Вот так: „…1,5 тысяч штук „Армат“ сделаем“. Вот в такое — поверю безусловно, радостно, безоговорочно… Ну, или еще если Дмитрий Анатольевич уточнит, что танки будут пластмассовые, маленькие, игрушечные или по школам проведут конкурс на склейку бумажных танков…» — издевается российский военный преступник.

Впрочем, сильно веселиться Гиркину все же не стоит, ведь в будущем его, как и Медведева, Путина, Шойгу и всю свору главных российских пропагандистов может ждать трибунал, либо и вовсе — ликвидация.