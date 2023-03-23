«Армата из бумаги». Гиркин жестко издевается над безумными заявлениями Медведева о российских танках

23 марта, 16:52
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Гиркин не верит Медведеву, обещающему 1,5 тысячи новых танков в 2023 году (Фото:Коллаж NV)

Гиркин не верит Медведеву, обещающему 1,5 тысячи новых танков в 2023 году (Фото:Коллаж NV)

С каждым месяцем затянувшегося более чем на год «трехдневного взятия Киева» пауки в кремлевской банке уживаются все хуже и хуже.

Пока пропагандисты пытаются найти крайнего, перекладывая друг на друга ответственность за несбывшиеся прогнозы о взятии Бахмута, а основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин конфликтует с руководством минобороны РФ, регулярно оскорбляя его главу Сергея Шойгу, террорист Игорь Гиркин, похоже, решил рассориться вообще со всеми.

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После публичных выпадов в сторону вышеперечисленных персонажей он в конец осмелел и недавно даже позволил себе резкую критику в адрес российского диктатора Владимира Путина, назвав его тряпкой.

«Заткнись, Владимир Владимирович! Заткнись просто! Молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, из-за того, что в нашей стране такой президент, и враг не будет изгаляться», — потребовал Гиркин, после чего вошел в азарт и решил найти себе еще одну жертву для издевательств, чтобы хоть как-то самоутвердиться на фоне насмешек в свой адрес.

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На сей раз его внимание привлек бред одного из самых больших политических неудачников РФ Дмитрия Медведева, решившего похвастаться несуществующими танками.

«Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется… Одних танков в этом году мы 1,5 тысяч штук сделаем», — пообещал кремлевский шут.

В свою очередь Гиркин отнесся к таким заявлениям крайне скептически.

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«Я горячо верю Дмитрию Анатольевичу! Мало кому больше верю в нашем государстве, чем ему! Больше верю только фанерному маршалу Шойгу и повелителю Ориона Рогозину. Но, все-таки, для того чтобы эта новость звучала еще достовернее — надо было добавить всего одно слово. Вот так: „…1,5 тысяч штук „Армат“ сделаем“. Вот в такое — поверю безусловно, радостно, безоговорочно… Ну, или еще если Дмитрий Анатольевич уточнит, что танки будут пластмассовые, маленькие, игрушечные или по школам проведут конкурс на склейку бумажных танков…» — издевается российский военный преступник.

Впрочем, сильно веселиться Гиркину все же не стоит, ведь в будущем его, как и Медведева, Путина, Шойгу и всю свору главных российских пропагандистов может ждать трибунал, либо и вовсе — ликвидация.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Дмитрий Медведев Игорь Гиркин Российские танки Российская пропаганда Война России против Украины

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