Гиркин пророчит Путину Гаагу, либо изнасилование черенком лопаты

6 января, 17:27
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Игорь Гиркин считает, что решение Владимира Путина приближает крах его режима (Фото:Коллаж NV)

Игорь Гиркин считает, что решение Владимира Путина приближает крах его режима (Фото:Коллаж NV)

Российский военный преступник Игорь Гиркин обрушился с резкой критикой в адрес главы кремлевского режима Владимира Путина, поверив в его заявления о так называемом "рождественском перемирии".

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В пятницу, 6 января, он опубликовал у себя в Telegram-канале пост, в котором возмутился таким решением диктатора, заявив, что украинские военные обязательно воспользуются «односторонним прекращением огня» со стороны РФ, чтобы укрепить свои позиции, в результате чего все усилия оккупантов, которые были ранее предприняты в попытке захвата позиций ВСУ, оказались напрасными.

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«Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяцев т.н. „СВО“. Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. (Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи)», — написал бывший главарь террористов «ДНР».

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При этом он утверждает, что такие же настроения царят сейчас среди российских солдат.

«Думаю, нашим военным понравится. „Деэскалацию“ и „перегруппировку“, а также „непростое решение“ — ВС РФ уже оценили. Теперь — новый этап…», — резюмировал Гиркин.

В свою очередь ни в Украине, ни в остальном мире в ложь Путина о «перемирии» никто не поверил.

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Более того, его заверения были безусловно опровергнуты новыми обстрелами со стороны российских войск.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Игорь Гиркин Перемирие Война России против Украины

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