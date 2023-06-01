«Выжил чудом». Жители домов в Киеве, возле которых во время удара РФ упали обломки ракеты, рассказали подробности атаки 1 июня, 07:34 Дом в Киеве после российского удара (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Жители домов в Киеве, вблизи которых во время удара РФ ночью, в четверг, 1 июня упали обломки ракеты, рассказали подробности атаки.

Один из мужчин заявил, что после мощных взрывов он упал под кровать.

«Я крепко спал, не слышал сирены, проснулся от нескольких мощных взрывов и сразу упал под кровать. После этого я в шоковом состоянии решил глянуть, что в квартире и увидел, что выбиты окна. И на самом деле, я выжил чудом, потому что у меня возле балкона есть окна, в одной из комнат окно возле балкона выбито, а в комнате, в которой я был — нет. Это буквально чудо», — сказал он в эфире телемарафона.

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Еще одна жительница рассказала, что все происходило очень быстро.

«Видимо, в течение 15 минут: сирена, работа ПВО, столб дыма из воронки и рядом светлый столб», — сказала она.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев — вероятно, с использованием баллистических ракет. Обломки упали на поликлинику, в соседних зданиях повылетали стекла, погибли три человека, среди них двое детей, также есть пострадавшие.