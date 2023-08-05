Нет признаков того, что Россия планирует вернуться к зерновой сделке — ISW 5 августа, 08:43 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Кремль продолжает выражать нежелание вернуться к зерновой сделке без значительных уступок со стороны Запада. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

ISW проанализировал заявление Кремля под названием «Африканская мирная инициатива», опубликованное 4 августа после встречи российского диктатора Владимира Путина с африканскими лидерами.

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В ней отмечалось, что африканские лидеры призывают к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, а также высвобождения и доставки в африканские страны 200 тыс. тонн российских удобрений, которые «застряли» в европейских портах.

Аналитики отмечают, что такие призывы свидетельствуют о том, что африканские лидеры поддерживают выдвинутые Россией условия для продолжения зерновой инициативы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать делать «все необходимое», чтобы Россия могла свободно экспортировать продовольствие на мировой рынок, если она захочет возобновить зерновую инициативу и позволит Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на заявление Блинкена, утверждая, что как только Соединенные Штаты выполнят условия России, «соглашение будет немедленно возобновлено».

ISW отмечает, что эти заявления Кремля не дают никаких четких признаков того, что страна-агрессор намерена вновь присоединиться к зерновой сделке, тогда как она пытается заставить Запад прекратить ограничения на свой экспорт.

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова предложить РФ перерабатывать российское зерно, которое будет приходить по зерновому коридору, на муку и отправлять его в бедные страны Африки и слаборазвитые государства.

