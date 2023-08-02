ЮАР убеждает Россию возобновить участие в зерновой сделке 2 августа, 09:14 ЮАР убеждает Россию возобновить участие в зерновой сделке (Фото:REUTERS/Вячеслав Мусиенко)

Южно-Африканская Республика пытается убедить Россию вернуться к переговорам по зерновой сделке, из которой страна-агрессор вышла в прошлом месяце.

Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, сообщает Bloomberg.

Пандор во время переговоров со своим японским коллегой Йошимасой Хаяси заявила, что идет работа над тем, чтобы убедить Россию вернуться к инициативе.

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«Мы также упорно работаем над тем, чтобы убедить российскую сторону рассмотреть Черноморское зерновое соглашение и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение для обеспечения открытия Черноморской инициативы», — заявила Пандор.

Сообщается, что Япония также «выражает сожаление» по поводу прекращения Россией зерновой сделки и надеется работать над ее восстановлением. Оба министра подтвердили необходимость для обеих стран сотрудничать в вопросах продовольственной безопасности в Африке.

Bloomberg сообщает, что ЮАР была исключена из обязательств российского диктатора Владимира Путина по бесплатному зерну, которые он пообещал на саммите Россия-Африка шести африканским странам, имеющим прочные связи с Москвой.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

