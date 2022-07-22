Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна 22 июля, 17:22 Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков пожимает руку министру обороны Турции Хулуси Акару в Стамбуле, 22 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В пятницу, 22 июля, Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. На подписании в Стамбуле присутствовал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Церемонию транслировало Суспільне.



Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор. Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.



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Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram-канале написал, что соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Он подчеркнул, что подписанный текст договоренностей будет опубликован в полном объеме.

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«Контроль за портами Одесса, Черноморск и Южный полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается», — рассказал Найем.



По словам представителей ООН, предварительные поставки могут начаться уже в субботу.

Согласно соглашению, представители Турции, Украины и ООН будут следить за погрузкой зерна на суда в украинских портах. После этого украинские лоцманские суда будут направлять суда, перевозящие зерно, используя карту безопасных маршрутов. Затем суда пересекут Черное море в направлении пролива Босфор под наблюдением совместного координационного центра в Стамбуле, куда входят представители ООН, Украины, России и Турции.

Корабли, заходящие в украинские порты, под наблюдением того же координационного центра будут проверяться на предмет наличия оружия.

«Инспекция будет проходить исключительно в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива. Совместная инспекция обезопасит наши порты от входа троянских коней под видом гражданских судов», — объяснил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.



13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.



Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы».



Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.



Кто будет защищать от России украинские корабли с зерном? – Максим Паламарчук https://www.youtube.com/embed/Oh6RY16k_Ag

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