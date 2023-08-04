«Готовы перерабатывать российское зерно». Эрдоган предложил свое видение выполнения зерновой сделки 4 августа, 18:06 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова получать российское зерно, перерабатывать его в муку, и экспортировать продукцию в страны Африки и слаборазвитые государства (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Турция готова предложить стране-агрессору РФ перерабатывать российское зерно, которое будет приходить по зерновому коридору, на муку и отправлять его в бедные страны Африки и слаборазвитые государства.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил после пятничной молитвы в мечети Керем Айдынлар в Стамбуле, передает Укринформ.

«Вы знаете, мы в этом вопросе с Россией единомышленники. То есть зерно, которое будет поступать из России по черноморскому коридору, мы будем перерабатывать в муку и транспортировать его как муку в бедные страны Африки, слаборазвитые страны», — сказал Эрдоган.

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Президент Турции отметил, что «даже сейчас министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства (Турции — ред.) продолжит делать эти шаги и поддерживать бедные страны».

21 июля Эрдоган сообщал о намерении обсудить с российским диктатором Путиным вопрос возвращения РФ к зерновой сделке.

28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что российский диктатор игнорирует запросы президента Турции Реджепа Эрдогана, который предлагает провести переговоры о продлении зерновой сделки.

Позже, 30 июля, кремлевский военный преступник объяснил невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что Эрдоган выбрал «неудобное время». В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней.

2 августа Эрдоган сообщил, что Путин согласился посетить Турцию после совместного телефонного разговора.

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зернового соглашения без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

