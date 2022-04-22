«У нас нет времени ждать». Эвакуация людей из Мариуполя возможна только при содействии ООН — Верещук 22 апреля, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что эвакуация десятков тысяч людей, которые находятся в Мариуполе, возможна только с помощью ООН.

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Об этом сообщает Sky news.

Верещук сказала, что ООН должен участвовать в организации путей эвакуации из осажденного города. К тому же она добавила, что это «единственная организация, которая имеет возможности и силы предотвратить смерть».

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Также она добавила, что международная организация «лишь наблюдает за происходящим».

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит российскую столицу во вторник, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Верещук добавила, что эвакуация возможна только при содействии ООН. В частности, именно ООН и Гутерриш должны подключиться и обустроить коридоры.

«У нас нет времени ждать. Эти коридоры должны быть созданы в ближайшие дни», — сказала она.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны возле завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины подчеркивал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, запертых в укрытиях на заводе, срочно необходим гуманитарный коридор.

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