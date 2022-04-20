Россия должна прекратить блокады. МИД Украины поддержал предложение генсека ООН о гуманитарном перемирии 20 апреля, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Фонарный столб в Мариуполе на фоне здания, разрушенного российскими обстрелами, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

МИД Украины поддерживает предложение генсекретаря ООН Антониу Гутерреша ввести четырехдневную пасхальную «гуманитарную паузу» в Украине, начиная с четверга, 21 апреля.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

В пресс-службе ведомства поблагодарили Гутерреша за предложение и подчеркнули, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских, которые хотят покинуть зоны боевых действий, в первую очередь Мариуполь.

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«Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в том числе лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов. Призываем Россию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений», — призвали в МИД Украины.

Также ведомство призвало страну-агрессора обеспечить гуманитарному персоналу и его транспорту безопасный доступ к жителям временно оккупированных территорий. МИД подчеркнул, что блокада российскими оккупантами украинских городов, в частности, Мариуполя, еще больше обостряет критическую гуманитарную ситуацию для мирных жителей и не позволяет провести эвакуацию.

В МИД напомнили, что Украина всегда была и остается приверженной мирному и дипломатическому пути урегулирования конфликта. Ведомство подтвердило, что согласно на предложения по поводу гуманитарного перемирия.

Ранее генсекретарь ООН предложил ввести четырехдневную «гуманитарную паузу» в Украине с 21 до 24 апреля.

Россия, которая 24 февраля развязала полномасштабную войну в Украине, неоднократно нарушала договоренности о гуманитарных коридорах и не пропускала украинские гуманитарные грузы в заблокированные города.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова подчеркивала, что более 100 тысяч мирных жителей, которые остаются в Мариуполе, страдают от нехватки воды и еды. Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

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