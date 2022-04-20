«Обсудить срочные шаги». Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и Путиным
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в Киеве и Москве. Об этом сообщает The Washington Post.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Сообщается, что во вторник, 19 апреля, Гутерриш направил письмо президентам Украины и России с просьбой «обсудить любые срочные шаги, которые можно предпринять для прекращения боевых действий».
По состоянию на среду его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не получила ответа.
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Ранее генсекретарь ООН предложил ввести четырехдневную «гуманитарную паузу» в Украине с 21 до 24 апреля. МИД Украины поддержал это предложение.
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