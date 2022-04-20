«Обсудить срочные шаги». Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и Путиным

20 апреля, 21:04
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в Киеве и Москве. Об этом сообщает The Washington Post.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Сообщается, что во вторник, 19 апреля, Гутерриш направил письмо президентам Украины и России с просьбой «обсудить любые срочные шаги, которые можно предпринять для прекращения боевых действий».

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По состоянию на среду его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не получила ответа.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Война в Украине Владимир Зеленский Антонио Гутерриш

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