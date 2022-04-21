Гуманитарной паузы не будет. Россия отказала в Пасхальном перемирии 21 апреля, 06:51 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация людей из опасных районов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Россия отказала на предложение генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гуттериша о введении в Украине 4-дневной Пасхальной гуманитарной паузы. Ранее эту инициативу поддержала Украина.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

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«Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе», — сказал он.

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Так, представитель РФ заявил, что «очень ложно и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращение огня».

По его словам, перемирие является «стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться». Также он заявил, что это позволит украинской стороне «устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат».

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