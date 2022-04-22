Генсек ООН в понедельник приедет к Путину в Москву 22 апреля, 19:58 Цей матеріал також доступний українською Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник, 25 апреля, посетит Москву и встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Гутерреша Эри Канеко.

Обновлено в 23:02. Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, комментируя возможный визит Гутерреша в эфире всеукраинского марафона, заявил: «Когда мы получим соответствующее обращение по дипломатическим каналам, мы соответствующим образом отреагируем».

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Также Гутерреш проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел страны-агрессора Сергеем Лавровым.



Источники Украинской правды в МИД Украины сказали, что сейчас изучают возможность визита генсека ООН в Киев: «Даты пока нет. И без того уже насыщенная неделя».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Антониу Гутерреш направил письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору с просьбой принять его для «обсуждения любых срочных шагов, которые можно предпринять для прекращения боевых действий».



Ранее генсек ООН предложил ввести пасхальную «гуманитарную паузу» в Украине с 21 до 24 апреля. МИД Украины поддержал это предложение, а Россия — отклонила.

22 апреля в России назвали цель «второго этапа» войны против Украины: оккупанты хотят полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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