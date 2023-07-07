Зеленский посетит Словакию 7 июля, 13:55 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Stringer)

В пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после своего визита в Чехию он посетит Словакию.

По словам главы государства, у него запланированы важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального Совета Борисом Колларом.

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«Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и #ФормулаМира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности», — говорится в сообщении президента в Telegram.

6 июля президент Владимир Зеленский после визита в Болгарию отправился в Чехию, он встречался с руководством стран.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский в ближайшее время может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

6 июля президент Украины прибыл с визитом в Болгарию. Он подписал с премьер-министром Николаем Денковым декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО и договорился активизировать оборонное сотрудничество.

11−12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором Украина хочет получить четкое приглашение к членству в Альянсе. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что формального приглашения для Украины на саммите не будет, но лидеры Альянса будут обсуждать, как «приблизить Украину к членству».