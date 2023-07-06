«Убрали все упоминания об Украине». Латиноамериканские страны бойкотировали участие Зеленского в саммите с ЕС — СМИ 6 июля, 23:01 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В середине июля латиноамериканские страны высказались против участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите с Евросоюзом в Брюсселе и удалили все ссылки на Украину из проекта декларации этого саммита, пишет EURACTIV, ссылаясь на дипломатов ЕС.

17−18 июля ожидается приезд глав государств и правительств 33 стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Брюссель на саммит с их коллегами из ЕС. 4 июля эти страны прислали 21-страничное контрпредложение к проекту текста, который в прошлом месяце отправили им государства ЕС.

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EURACTIV сообщает, что страны Центральной и Латинской Америки негативно отнеслись к попыткам ЕС сплотить континент для поддержки Украины и выдвинули требование о колониальных репарациях в своем встречном предложении к проекту декларации будущего саммита ЕС.

Отмечается, что накануне саммита возникли споры относительно участия Зеленского. Испания предложила ему приглашение на участие в саммите, однако он отказался после протестов латиноамериканских лидеров.

Дипломаты, которые ознакомились с документом, отметили, что в первоначальном тексте декларации саммита, предложенном ЕС, было несколько пунктов, касающихся поддержки Украины и содержали ссылки на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

«Текст по Украине был очень сбалансированным», — рассказал EURACTIV один из дипломатов ЕС.

Второй дипломат отметил, что в документе, который им прислали, «нет ничего особенного».

Однако, по словам третьего дипломата, страны Латинской Америки «удалили все, что касается Украины».

По измененному тексту декларации, ЕС и члены CELAC «будут выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе мирными средствами, которые гарантируют суверенитет и безопасность всех нас, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность».

«Крайне важно, чтобы в совместной декларации говорилось об общей приверженности всем принципам, закрепленным в Уставе ООН, включая уважение к территориальной целостности и суверенитету, а также о необходимости осудить агрессивную войну России против Украины», — подчеркнул четвертый дипломат ЕС.

Высокопоставленные чиновники ЕС стремятся достичь «единомыслия» со своими региональными партнерами по многочисленным ключевым политическим вопросам. Однако большинство латиноамериканских стран не хотят быть втянутыми в войну России против Украины, которую они называют «европейской проблемой», пишет EURACTIV.

Дипломаты подчеркнули, что контрпредложение, которое латиноамериканские страны прислали в Брюссель, свидетельствует о том, что они «не на одной волне» и хотят, «чтобы их воспринимали как равных партнеров».

Несколько собеседников издания среди дипломатов сказали, что послы ЕС обсудят встречное предложение в пятницу, 7 июля — на этой встрече будет решаться, насколько участники саммита готовы «пойти на компромисс в формулировкой».

«Первоначальная реакция была несколько ожидаемой — сейчас начинаются настоящие переговоры. Но мы будем усердно работать, чтобы получить декларацию», — сказал один из дипломатов.

Другой источник журналистов не исключил, что саммит может закончиться без итоговой декларации.