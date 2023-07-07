Зеленский прибыл в Словакию

7 июля, 15:05
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Днем в пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Словакию и встретился с президентом страны Зузаной Чапутовой. Об этом она написала в Twitter.

Чапутова обнародовала фото с Зеленским и подписала: «Добро пожаловать в Словакию!».

https://twitter.com/ZuzanaCaputova/status/1677283258529087490

6 июля Зеленский после визита в Болгарию отправился в Чехию, он встречался с руководством стран.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский в ближайшее время может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

6 июля президент Украины прибыл с визитом в Болгарию. Он подписал с премьер-министром Николаем Денковым декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО и договорился активизировать оборонное сотрудничество.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на котором Украина хочет получить четкое приглашение к членству в Альянсе. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что формального приглашения для Украины на саммите не будет, но лидеры Альянса будут обсуждать, как «приблизить Украину к членству».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Словакия Владимир Зеленский Зузана Чапутова

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