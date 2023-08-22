Зеленский в Греции провел разговор с сербским президентом Вучичем

22 августа, 10:46
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Александр Вучич и Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Official/Telegram)

Александр Вучич и Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Official/Telegram)

Президент Владимир Зеленский на полях саммита Украина — Балканы провел встречу с сербским коллегой Александром Вучичем во вторник, 22 августа.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, разговор был «открытым, честным и продуктивным». В частности, лидеры обсудили важнейшие вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив их развития.

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«Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в совместном европейском доме», — заявил Зеленский.

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Отдельно президенты обсудили вызовы на пути Украины и Сербии к членству в ЕС. Также Зеленский рассказал Вучичу о ситуации на поле боя, поблагодарил за гуманитарную помощь и пригласил присоединиться к формуле мира и участию в саммите Крымской платформы 23 августа.

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская после визитов в Швецию, Нидерланды и Данию прибыли 21 августа в Грецию. Здесь президент принимает участие в саммите Украина — Балканы и проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Накануне 11 стран приняли декларацию в поддержку Украины.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Сербия Владимир Зеленский Александар Вучич

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