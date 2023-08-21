Вучич заявил, что встретится с Зеленским в Греции 21 августа, 20:57 Александар Вучич (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Владимир Зеленский на полях саммита в Греции встретится с сербским президентом Александаром Вучичем. Об этом сообщает газета Politika.

Вучич заявил, что 22 августа проведет двустороннюю встречу с Зеленским и обсудит Косово. По его словам, если Украина признает независимость Косово, это станет «большим ударом» для Сербии. Сербский президент добавил, что его страна уважает территориальную целостность Украины и рассчитывает на уважение территориальной целостности Сербии.

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Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Грецию в понедельник, 21 августа. Президент примет участие в саммите Украина — Балканы и проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово.



Независимость Косово на сегодня признали более 100 стран-членов ООН, в частности, США и большинство государств Европейского Союза. Украина не признала независимость Косово.

