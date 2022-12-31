Зеленский провел разговор с премьером Израиля Нетаньяху

31 декабря, 18:29
Поделиться:
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху во время встречи в Киеве, 19 августа 2019 года (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху во время встречи в Киеве, 19 августа 2019 года (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу, 31 декабря. Он лично поздравил его с вступлением в должность.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Обсудили двустороннее сотрудничество между нашими государствами, в частности в сфере безопасности, и взаимодействие на международных площадках. Затронули тему реализации украинской формулы мира», — написал президент.

Видео дня

Нетаньяху принял присягу премьер-министра Израиля 29 декабря, в шестой раз возглавив правительство. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что это может сказаться и на позиции страны относительно поставок оружия для ВСУ. В ходе своей предвыборной кампании Нетаньяху не исключал такой возможности.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1609217831480037377?s=20&t=u1muctbhQmk5EsyQs2wXnA

Комментируя вопрос предоставления оружия, посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский пояснил: у Израиля сдержанный подход к помощи Украине в развязанной Россией полномасштабной войне из-за договоренностей с последней в области безопасности, которые «нельзя преодолеть».

Считается, что Нетаньяху с российским диктатором Владимиром Путиным связывают достаточно дружеские отношения. Однако важным фактором может оказаться сотрудничество РФ с Ираном в военной сфере, вызывающее недовольство Израиля из-за угрозы дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

https://www.youtube.com/watch?v=Tl6ML-SnLOE
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Израиль Биньямин Нетаньяху Владимир Зеленский Украина-Израиль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X