Зеленский провел разговор с премьером Израиля Нетаньяху 31 декабря, 18:29 Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху во время встречи в Киеве, 19 августа 2019 года (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу, 31 декабря. Он лично поздравил его с вступлением в должность.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Обсудили двустороннее сотрудничество между нашими государствами, в частности в сфере безопасности, и взаимодействие на международных площадках. Затронули тему реализации украинской формулы мира», — написал президент.

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Нетаньяху принял присягу премьер-министра Израиля 29 декабря, в шестой раз возглавив правительство. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что это может сказаться и на позиции страны относительно поставок оружия для ВСУ. В ходе своей предвыборной кампании Нетаньяху не исключал такой возможности.

Комментируя вопрос предоставления оружия, посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский пояснил: у Израиля сдержанный подход к помощи Украине в развязанной Россией полномасштабной войне из-за договоренностей с последней в области безопасности, которые «нельзя преодолеть».

Считается, что Нетаньяху с российским диктатором Владимиром Путиным связывают достаточно дружеские отношения. Однако важным фактором может оказаться сотрудничество РФ с Ираном в военной сфере, вызывающее недовольство Израиля из-за угрозы дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.