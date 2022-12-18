Вопрос помощи Израиля. Посол в Киеве объяснил, что из-за договоренностей с РФ есть ограничения, которые «нельзя преодолеть» 18 декабря, 23:34 Михаэль Бродский и Владимир Зеленский (Фото:Michael Brodsky/ Twitter)

У Израиля сдержанный подход к помощи Украине в развязанной Россией полномасштабной войне из-за договоренностей с последней в сфере безопасности, которые «нельзя преодолеть».

Об этом посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский заявил The Washington Post.

По его словам, большинство украинских евреев понимают, что Израиль находится в «тяжелом положении».

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«Ни одно правительство в Израиле не собирается ставить под угрозу эти интересы для кого-либо другого, включая украинцев», — сказал Бродский.

Дипломат добавил, что в отличие от США и стран Европы, Израиль не является членом НАТО и для него ситуация «намного более хрупкая».

4 декабря СМИ сообщили, что Россия обратилась в Израиль с просьбой не вмешиваться и не препятствовать передаче ее «оборонительного оборудования» из Сирии в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина с начала полномасштабного вторжения России не получила военной помощи от Израиля. 18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно передать Украине системы противовоздушной обороны из-за активизации российского воздушного террора с помощью иранских дронов. Однако в бывшем правительстве Израиля заявили, что и в дальнейшем не передадут Украине оружие.

17 ноября издание Haaretz со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что Израиль согласился профинансировать закупку для Украины «стратегического оборудования» после настойчивых призывов со стороны США.

Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, которые помогают в борьбе с иранскими дронами-камикадзе, используемыми РФ для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины.