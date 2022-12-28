Израиль повысил готовность к нападению на Иран — министр обороны 28 декабря, 21:46 Министр обороны Израиля Бени Ганц (Фото:REUTERS/Nir Elias/File Photo)

Уходящий в отставку министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна повысила готовность к нападению на Иран.

Как сообщает агентство Bloomberg, выступая на церемонии выпуска в ВВС, Ганц сказал, что пилоты однажды могут принять участие в этом наступлении: «Через два-три года… вы можете принять участие в атаке на ядерные объекты Ирана, к которой мы готовимся, а в последние годы — значительно повышаем готовность».



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Израиль все больше обеспокоен тем, что Иран может обратиться к России за помощью для своей ядерной программы в обмен на поставки оружия для полномасштабной войны против Украины. Израиль намерен предпринять любые действия, чтобы не допустить появления ядерной бомбы у Ирана, пишет Bloomberg. Агентство также напоминает, что в 2007 году Израиль уничтожил недостроенный ядерный реактор в Сирии.



В четверг, 29 декабря, парламент Израиля должен утвердить новое правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Ожидается, что Ганц останется в парламенте как представитель оппозиции.

Ранее The New York Times сообщило, что США вместе с Израилем работают над тем, что лишить Иран возможности производить и поставлять стране-агрессору России дроны для использования в войне против Украины.