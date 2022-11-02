Позиция Израиля о поставках оружия Украине может измениться — посол 2 ноября, 21:31 Биньямин Нетаньяху может изменить политику Израиля в отношении поставок оружия Украине, считает посол (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук считает, что позиция страны в отношении поставок оружия Украине может измениться.

В интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в среду, 2 ноября, дипломат отметил, что партия бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху проходит в парламент, а его блок получит право формирования коалиции. Окончательные результаты выборов в Кнессет Израиля пока не известны.



Видео дня

«Напоминаю, что в предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность пересмотра политики Израиля по поставкам оружия Украине. Безусловно, на политическом языке это ничего конкретного не означает, но есть определенные предпосылки для того, чтобы эта позиция изменилась. И я хочу верить, что нам вместе удастся ее сменить», — заявил посол.

По словам Корнийчука, у бывшего премьера Израиля устоявшиеся отношения с руководством Украины, он не раз приезжал в нашу страну и при его правлении «были положительные результаты сотрудничества» двух государств.

«У многих оппонентов возникает обеспокоенность его близкими контактами с президентом РФ. Мне кажется, что не стоит на это обращать внимание, поскольку я уверен, что сегодня Нетаньяху пересмотрит свои отношения с Путиным, поскольку он токсичен для большинства политических лидеров, особенно руководителей демократических стран мира, а мы считаем Израиль именно такой страной», — добавил дипломат.



Также посол считает, что поставки Ираном оружия России являются «триггером» для Израиля, и на этом можно выстраивать двусторонние отношения с Израилем дальше.

18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно передать Украине системы противовоздушной обороны из-за активизации российского воздушного террора с помощью иранских дронов.



19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не продает оружие Украине и «так будет и дальше».

