Разведка Израиля предупредила о планах Ирана увеличить поставки передового вооружения РФ 23 декабря, 13:18 Иране передал России свои дроны-камикадзе, чтобы оккупанты могли наносить удары по украинским городам (Фото:Morteza Nikoubazl/Reuters)

Иран намерен увеличить поставки передового вооружения России для использования ее войсками в войне против Украины.

Об этом сообщил глава службы внешней разведки Израиля Моссад Давид Барнеа, пишут ynet.co.il.

По его словам, свою деятельность Тегеран стремиться сохранить в тайне и «под завесой секретности».

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«Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых вооружений России. При этом он пытается прятать эту деятельность под завесой секретности», — отметил Барнеа.

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Он также предупредил о попытках Ирана нарастить свой ядерный потенциал.

«Мы по разным каналам предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащение урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружественные Израилю мусульманские страны региона», — добавил глава израильской разведки.

Он также назвал обязательством Моссада не допустить, чтобы в распоряжении иранского режима появилось ядерное оружие.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам еще 250 дронов.

СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.

Передачу иранских ракет в РФ не подтверждают и в США.

Иран последовательно отрицает, что имеет отношение к поставке дронов-камикадзе России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

