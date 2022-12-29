Нетаньяху принял присягу премьер-министра Израиля. Что это может значить для Украины

29 декабря, 17:30
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Правительство Биньямина Нетаньяху станет самым правым в истории Израиля (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Правительство Биньямина Нетаньяху станет самым правым в истории Израиля (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

В четверг, 29 декабря, Биньямин Нетаньяху принял присягу премьер-министра Израиля, в шестой раз возглавив правительство страны.

По итогам выборов его блоку, в который вошли различные ультранационалисты, досталось 64 места в Кнессете, в результате чего он получил возможность сформировать правящую коалицию.

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Как сообщает CNN, члены партии Нетаньяху Ликуд займут ряд наиболее важных должностей в самом правом правительстве в истории страны, в том числе министра иностранных дел, обороны и юстиции.

По словам украинский посол в Израиле Евгения Корнийчука, это может сказаться и на позиции Иерусалима касательно поставок оружия для ВСУ.

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«Напоминаю, что в предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность пересмотра политики Израиля по поставкам оружия Украине. Безусловно, на политическом языке это ничего конкретного не означает, но есть определенные предпосылки для того, чтобы эта позиция изменилась. И я хочу верить, что нам вместе удастся ее сменить», — заявил дипломат.

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При этом считается, что Нетаньяху с российским диктатором Владимиром Путиным связывают довольно дружественные отношения.

В то же время важным фактором может оказаться сотрудничество РФ с Ираном в военной сфере, которое вызывает недовольство Израиля из-за угрозы дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Израиль Биньямин Нетаньяху Премьер-министр

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