Зеленский поговорил с Джонсоном об усилении оборонной поддержки Украины и гарантиях безопасности

28 мая, 13:01
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский провели очередной телефонный разговор (Фото:James Glossop / Pool via REUTERS)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский провели очередной телефонный разговор (Фото:James Glossop / Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 мая, провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Как сообщил глава государства на своей странице в Twitter, они с Джонсоном говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности и о поставках топлива в Украину.

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Также Зеленский по итогам разговора заявил о необходимости предотвратить продовольственный кризис и разблокировать украинские порты.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1530483679486791680
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Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал увеличить военную поддержку Украины, в частности, отправить реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с большего расстояния.

Также, по информации СМИ, глава британского правительства предложил президенту Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Великобритания Бензин Военная помощь Борис Джонсон Поставки оружия Топливо Владимир Зеленский Украина-Великобритания Война России против Украины Продовольственный кризис

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