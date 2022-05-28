Зеленский поговорил с Джонсоном об усилении оборонной поддержки Украины и гарантиях безопасности 28 мая, 13:01 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский провели очередной телефонный разговор (Фото:James Glossop / Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 мая, провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Как сообщил глава государства на своей странице в Twitter, они с Джонсоном говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности и о поставках топлива в Украину.

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Также Зеленский по итогам разговора заявил о необходимости предотвратить продовольственный кризис и разблокировать украинские порты.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал увеличить военную поддержку Украины, в частности, отправить реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с большего расстояния.



Также, по информации СМИ, глава британского правительства предложил президенту Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС.



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