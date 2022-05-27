Британский премьер Джонсон предложил Зеленскому создать новый европейский альянс — Corriere Della Sera 27 мая, 09:43 Цей матеріал також доступний українською Новый союз должен стать альтернативой ЕС для более эффективного противостояния угрозе РФ (Фото:ОПУ)

Глава британского правительства Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС, сообщает со ссылкой на источники Corriere Della Sera.

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Журналисты выяснили, что в него могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а со временем, возможно, и Турция.

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Как отмечается, членов альянса объединит уважение к суверенитету друг друга, либеральные модели экономик, а также желание более эффективно противостоять российской угрозе и недовольство недостаточными шагами стран Евросоюза в этом направлении.

По данным итальянского издания, свою идею Джонсон впервые представил Зеленскому во время своего визита в Киев 9 апреля, однако тот на предложение пока не ответил.

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