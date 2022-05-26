Страх перед победой Украины. Об опасной коалиции Путина на Западе
Сейчас — момент испытания для всего мира, и каждая страна должна сделать свой выбор
У многих, и в том числе и у президента Украины в его последнем выступлении, совершенно справедливо возникли параллели текущей ситуации вокруг Украины с тем, как коллективный Запад пошел на умиротворение Гитлера в 1938 году. Но давайте разделим мухи и котлеты.
Да, Франция, Германия, Италия, не побоюсь этого слова, просто предали Украину, навязывая от имени Путина мирное соглашение, которое закрепляет новые территориальные захваты РФ. Ведь то, что они предлагают (итальянский план, он совершенно официальный), — там же дословно сказано: первое — прекращение огня, а второе — двухсторонние переговоры между Россией и Украиной о спорных территориальных вопросах. То есть, по мнению этих государств, уже Запорожская и Херсонская области, а не только Крым и Донбасс, являются не территорией Украины, а «спорными территориальными вопросами», которые нужно обсуждать с РФ.
Эта политика, на мой взгляд, вызвана страхом перед возможностью победы Украины. Потому, что победа Украины, ликвидация последствий российской агрессии резко изменит международную ситуацию и создаст новую систему безопасности в Европе, где Франция и Германия потеряют свое сегодняшнее значение таких посредников Запада в отношениях с Кремлем, с путинской Россией. А им очень хочется сохранить это привилегированное положение. Поэтому сейчас фактически образовалась коалиция Путина, Макрона, Шольца и президента Италии Марио Драги, чья программа — это закрепление на бумаге еще более широкого захвата украинских территорий.
Все будет решаться от интенсивности поставок США
Это очень плохая новость. Но есть новость хорошая. К этой коалиции, из крупных западных государств, явно не принадлежат США, Великобритания и Польша. И судьба войны зависит от помощи вооружениями, прежде всего, Великобритании и США. На Германию уже надеяться без толку. Они просто занимаются издевательством. Максимум, что предлагается где-то в середине июля — это несколько Гепардов, к которым, оказывается, нет боеприпасов.
Все будет решаться от интенсивности поставок США. На высшем политическом уровне поддержка Украины очень твердо артикулируется всеми лидерами американской администрации — Байденом, Остиным и Блинкеном. Но Украина выражает разочарование темпами этой поставки. Да, есть гаубицы, но не хватает сегодня систем залпового огня, из-за чего трудно выдерживать огневую перестрелку с российскими войсками.
В каждой войне бывают очень сложные моменты. Мы все уверены в победе Украины. Сегодня Украину часто сравнивают с Англией 1940 года, которая один на один сражалась с Гитлером. Так и Украина, фактически, один на один сражается с путинской Россией.
Ну, бывают трудные моменты. Вот сейчас момент испытания для всего мира. И многие страны это повторяют. Вот точно выразил эту мысль на форуме в Давосе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Он сказал: если Украина не устоит, то завтра Бучи будут у нас, в Словакии. Это все понимают в Европе, но этого не хотят понимать правители Франции и Германии. Французы, наверное, думают, что в случае победы русского фашизма в Европе, да, новые Бучи будут в Литве, Польше, Словакии, а Париж останется таким же великолепным, как в 1941−42 годах. И русские, бурятские и чеченские офицеры будут ездить в Париж на каникулы, наслаждаться круассаном и посещать парижские публичные дома.
Вот так сегодня обстоит вопрос в Европе, и каждая страна должна сделать свой выбор.
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