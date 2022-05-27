«Ценой больших потерь». РФ хоть и медленно, но достигает ощутимого прогресса на Донбассе — Джонсон 27 мая, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон призвал предоставить Украине реактивных систем залпового огня (Фото:Leon Neal/REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал усилить поддержку Украины, поскольку российской армии, хоть и с большим трудом, но все же удалось достигнуть ощутимого прогресса на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом он заявил в интервью Bloomberg UK.

По словам главы британского правительства, несмотря на героизм украинцев, которые сумели разбить войска РФ на северном направлении, сейчас очень важно, чтобы мировое сообщество не убаюкивало себя этим.

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«Боюсь, что Путин ценой больших потерь для себя и российских военных продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», — подчеркнул Джонсон.

В связи с этим он настаивает на предоставлении Украине реактивных систем залпового огня.

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