Зеленский обсудил с Байденом передачу ПВО Украине 10 октября, 22:11 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 октября, провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

У себя в Twitter глава украинского государства назвал разговор продуктивным и заявил, что сейчас главный приоритет в оборонном сотрудничестве Украины и США — противовоздушная оборона (ПВО). Зеленский добавил, что Украина также нуждается в лидерстве США для жесткой позиции Большой семерки и поддержки резолюции в Генассамблее ООН.

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Ранее Джо Байден назвал ракетные атаки РФ очередной демонстрацией «крайней жестокости незаконной войны Путина» и подчеркнул, что они еще больше укрепляют готовность США поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

В результате массированных российских атак по ряду областей Украины, по данным ГСЧС (по состоянию на 21:00), погибли 14 человек, 97 — пострадали. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

1 июля США объявили о пакете помощи Украине на 820 млн долларов, в который вошли две батареи ЗРК NASAMS. 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Инфографика: НВ

16 сентября представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Украина должна получить первые две батареи NASAMS примерно через два месяца (ориентировочно в середине ноября).

Чем обстреливают Украину. Чем мы защищаемся – Юрий Игнат https://www.youtube.com/embed/XtUGbuGVuMs