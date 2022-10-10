«Крайняя жестокость незаконной путинской войны». Байден отреагировал на массированный ракетный удар РФ по Украине

10 октября, 20:47
Поделиться:
Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетные удары страны-агрессора РФ по Украине в понедельник, 10 октября.

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден подчеркнул, что США решительно осуждают российские атаки на территорию Украины, в том числе удары по Киеву, в результате которых погибли и пострадали мирные жители и были повреждены гражданские объекты.

Видео дня

«Они [российские атаки] еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа… Мы снова призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска из Украины», — подчеркнул Байден.

Читайте также:
«Вполне прогнозируемо». У врага было четыре причины для ракетных ударов по Украине — источник НВ
Читайте также:
Алексей Мельник
Алексей Мельник
Крымский мост и возможность наступления из Беларуси. Что происходит?

Президент США выразил соболезнования близким погибших и заявил, что нападения оккупантов еще больше укрепляют «нашу готовность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется». Он отметил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат вводить ограничения против России за ее агрессию, добиваться того, чтобы Владимир Путин и Россия понесли ответственность за свои зверства и военные преступления, а также оказывать украинским защитникам необходимую поддержку.

Ранее посол США Бриджит Бринк, которая 10 октября встретилась с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком, подчеркнула, что Вашингтон продолжит поддерживать украинцев. В посольстве США заявили, что не планируют эвакуироваться из Киева.

В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры. По состоянию на 17:00 известно об 11 погибших и 89 пострадавших.

Россия выпустила все, что месяцами свозила на аэродромы – Олег Катков

https://www.youtube.com/embed/2c1nJVELcFc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Джо Байден Ракетные удары Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Главное сегодня

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X