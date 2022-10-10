«Крайняя жестокость незаконной путинской войны». Байден отреагировал на массированный ракетный удар РФ по Украине 10 октября, 20:47 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетные удары страны-агрессора РФ по Украине в понедельник, 10 октября.

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден подчеркнул, что США решительно осуждают российские атаки на территорию Украины, в том числе удары по Киеву, в результате которых погибли и пострадали мирные жители и были повреждены гражданские объекты.



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«Они [российские атаки] еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа… Мы снова призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска из Украины», — подчеркнул Байден.

Президент США выразил соболезнования близким погибших и заявил, что нападения оккупантов еще больше укрепляют «нашу готовность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется». Он отметил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат вводить ограничения против России за ее агрессию, добиваться того, чтобы Владимир Путин и Россия понесли ответственность за свои зверства и военные преступления, а также оказывать украинским защитникам необходимую поддержку.



Ранее посол США Бриджит Бринк, которая 10 октября встретилась с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком, подчеркнула, что Вашингтон продолжит поддерживать украинцев. В посольстве США заявили, что не планируют эвакуироваться из Киева.

В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры. По состоянию на 17:00 известно об 11 погибших и 89 пострадавших.

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