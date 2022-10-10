Германия в ближайшие дни доставит Украине систему ПВО IRIS-T 10 октября, 15:32 Кристин Ламбрехт (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

На фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает Spiegel.

"Новый ракетный обстрел Киева и многих других городов показывает, насколько важно быстро доставить в Украину системы противовоздушной обороны", - заявила она.

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Фото: НВ

По ее словам, в ближайшие дни первая из четырех современных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM будет готова обеспечивать эффективную защиту народа Украины.

Ламбрехт добавила, что поставки следующих трех систем планируются в следующем году.

В результате массированного удара российских оккупантов по Киеву пострадал визовый отдел посольства Германии.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.