Включает системы ПВО NASAMS. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн долларов 1 июля, 21:36 Украина получит дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

В Министерстве обороны США в пятницу, 1 июля, объявили о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет помощи будет включать:

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

две системы ПВО NASAMS ;

; до 150 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии;

четыре дополнительных контрбатарейных радара.

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В Пентагоне подтвердили, что сотрудничество Норвегии позволило обеспечить «историческое предоставление современных систем ПВО, которые помогут Украине защититься от жестоких российских атак с воздуха».

Президент Владимир Зеленский в Twitter приветствовал решение США и назвал его историческим.

«Спасибо президенту США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе — к победе!» — написал он.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что скоро объявит о помощи Украине на 800 млн долларов, которая будет включать системы ПВО. По словам главы Белого дома, всего США передали Украине помощи стоимостью почти 7 миллиардов долларов для защиты от российской агрессии.

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