Включает системы ПВО NASAMS. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн долларов

1 июля, 21:36
Украина получит дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Украина получит дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

В Министерстве обороны США в пятницу, 1 июля, объявили о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет помощи будет включать:

  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • две системы ПВО NASAMS;
  • до 150 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии;
  • четыре дополнительных контрбатарейных радара.
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В Пентагоне подтвердили, что сотрудничество Норвегии позволило обеспечить «историческое предоставление современных систем ПВО, которые помогут Украине защититься от жестоких российских атак с воздуха».

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Президент Владимир Зеленский в Twitter приветствовал решение США и назвал его историческим.

«Спасибо президенту США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе — к победе!» — написал он.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1542945667781369859

Накануне президент США Джо Байден заявил, что скоро объявит о помощи Украине на 800 млн долларов, которая будет включать системы ПВО. По словам главы Белого дома, всего США передали Украине помощи стоимостью почти 7 миллиардов долларов для защиты от российской агрессии.

HIMARS из США: что известно о дальнобойных РСЗО, которые уже наносят мощные удары по врагу

https://www.youtube.com/embed/ARjBcK8t_Yo
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Военная помощь ПВО Украина-США Пентагон Война России против Украины РСЗО HIMARS

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