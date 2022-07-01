Включает системы ПВО NASAMS. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн долларов
Украина получит дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)
В Министерстве обороны США в пятницу, 1 июля, объявили о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет помощи будет включать:
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- две системы ПВО NASAMS;
- до 150 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии;
- четыре дополнительных контрбатарейных радара.
В Пентагоне подтвердили, что сотрудничество Норвегии позволило обеспечить «историческое предоставление современных систем ПВО, которые помогут Украине защититься от жестоких российских атак с воздуха».
Президент Владимир Зеленский в Twitter приветствовал решение США и назвал его историческим.
«Спасибо президенту США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе — к победе!» — написал он.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что скоро объявит о помощи Украине на 800 млн долларов, которая будет включать системы ПВО. По словам главы Белого дома, всего США передали Украине помощи стоимостью почти 7 миллиардов долларов для защиты от российской агрессии.
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