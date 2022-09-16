Украина получит американские системы NASAMS приблизительно через два месяца — Пентагон 16 сентября, 21:21 ПВО NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Две системы NASAMS, которые США намерены передать Украине, прибудут в страну приблизительно через два месяца, сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

Во время брифинга он рассказал, что США с начала полномасштабного вторжения России поставили Украине помощь приблизительно на 15,1 млрд долларов, а с 2014 года — приблизительно 17,9 млрд.

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«Ожидается, что две системы NASAMS будут доставлены в Украину через два месяца или около того», — сказал Райдер.

Он напомнил, что эти системы предназначены для обороны от угроз с воздуха, включая беспилотники и ракеты.

Инфографика: НВ

Ко Дню Независимости Украины президент США Джо Байден сообщил о выделении новой партии современного оружия для ВСУ, среди которой и системы противовоздушной обороны NASAMS.

NASAMS — норвежско-американская система ПВО. В новом пакете военной помощи, который передадут Соединенные Штаты Украине, предусмотрено выделение шести установок, которые помогут в обороне воздушного пространства.

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