Ракетный обстрел центра Киева: фото и видео разрушенной детской площадки в парке Шевченко, также пострадал музей Ханенко 10 октября, 10:41 Разрушение на детской площадке в центре Киева после российского ракетного обстрела (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

В результате ракетных обстрелов в понедельник, 10 октября, в центре Киеве среди прочего пострадали музей Ханенко, национальный музей Шевченко, Национальная филармония и детская площадка.

«Детская площадка и музей Ханенко в центре столицы, вот куда целились российские террористы. Убивают культуру и наших детей! — написал заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

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Он опубликовал фото, на которых видны выбитые окна в здании музея Ханенко на улице Терещенковской и разрушения на расположенной рядом детской площадке в парке Шевченко.

Журналист The Wall Street Journal Мэтью Люксмур опубликовал у себя в Twitter видео с большой воронкой возле детской площадки.

О повреждении музея Шевченко сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Утром 10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Под обстрел впервые за долгое время попал Киев. По данным на 10:00 в столице погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры.