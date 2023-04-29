«Для нас он террорист». Зеленский прокомментировал возможность диалога с Путиным 29 апреля, 15:55 Зеленский прокомментировал возможность диалога с Путиным (Фото:Kremlin; ОП — коллаж НВ)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас с российским диктатором Владимиром Путиным невозможно вести переговоры, поскольку «на сегодняшний день он террорист, который не держит слова».

Об этом Зеленский сказал во время большого интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.



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Норвежский журналист спросил об отношении Зеленского к переговорам с Путиным, напомнив, что до 24 февраля 2022 года Киев и Москва пытались идти по дипломатическому пути.



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Зеленский в ответ сказал, что, став президентом, пытался наладить диалог, найти «предметное решение» и выход из ситуации замороженной войны.

«Я хотел, чтобы мы смогли уважать порядок, уважать Устав ООН. Я хотел, чтобы они вышли из нашей территории. Я хотел решить это исключительно дипломатией», — вспоминает Зеленский.

Но, добавляет он, все попытки, звонки, перезагрузки Минских переговоров и сотни встреч почти за два года ничего не дали, поскольку Россия ничего не хотела решать.

«Это было как пустыня: тебя не слышат, ничего не хотят. Ты вязнешь в этом диалоге, не имеющем никакого результата, потому что никто не хочет никакого результата. Потому что их устраивал этот замороженный конфликт. Потому что они думают, как вернуть обратно свое советское влияние. Если ты хочешь решить что-нибудь, если ты не агрессор — должен быть какой-то дипломатический разговор. А этого ничего не было. У нас был шанс», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в какой-то момент Москва «начала играть в какое-то молчание» и перестала выходить на контакт. Однако позже россияне начали выдвигать свои условия через третьи страны.

«Присылали к нам кого-то, а сами не выходили на связь. А просто следовали угрозы, вот и все. Так кто они?» — говорит Зеленский.

Он считает, что теперь с Путиным невозможно говорить.

«С этим человеком, с президентом Путиным, сегодня нельзя говорить. Для нас, для всех он террорист. После того, как он сказал всему миру, что он не собирается захватывать территорию, никогда не будет полномасштабной войны, что такого не может быть — он все начал. И в каком брутальном формате», — отметил президент.

Зеленский назвал Путина «путешественником в мире кровавых названий» потому, что тот называет «специальной военной операцией» свою войну против Украины.

«Придумывает название, чтобы оправдывать свои действия. Оправдания этому человеку уже нет… На сегодняшний день он террорист, который еще и не держит слова. Как о чем говорить?» — сказал Зеленский.

В октябре 2022 года Зеленский принял решение о невозможности переговоров с Владимиром Путиным в ответ на российские псевдореферендумы на оккупированных территориях.

