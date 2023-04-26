«Миротворцы». Представитель Эрдогана выступил за пять лет переговоров Украины с РФ, а президент Бразилии просит «не искать виновных» 26 апреля, 20:23 Бахмут после российских обстрелов, 21 апреля (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Турция и Бразилия считают, что Украине и России нужно провести мирные переговоры и остановить войну.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что «пора переходить к дипломатии».

«Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и предпочесть дипломатию», — говорится в сообщении.

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Калин заявил, что Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль в этом вопросе. По его словам, мир не должен видеть гибель еще десятков тысяч человек в Украине.

«Вместо того чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, „остановим кровопролитие“. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации», — добавил Калин.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о «бесполезности поиска виновных» в войне России против Украины. Он также призвал стороны к переговорам.

«Ошибка произошла, война началась. Сейчас бесполезно продолжать говорить, кто прав, а кто виноват, нужно, чтобы война прекратилась. Вы будете обсуждать сведение счетов только тогда, когда они перестанут стрелять», — заявил он.

При этом он добавил, что вопрос о «принадлежности» Крыма нужно решать только Украине и РФ.

«Не мне решать, кому принадлежит Крым. Когда вы садитесь за стол переговоров, вы можете обсуждать что угодно, даже Крым. Но те, кто должен это обсуждать, — это россияне и украинцы. Сначала война, а потом поговорим. Каждый думает, что он прав, думает, что может сделать больше, но факт в том, что люди умирают», — заявил он.

Он также добавил, что есть якобы только один путь — остановиться и договориться.

5 апреля Министр обороны Украины Алексей Резников сказал NV, что условия переговоров с Россией не изменятся, и переговоры могут начаться только после полного вывода российских войск из Украины.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.