Чего ожидать после разговора Зеленского и Си Цзиньпина 26 апреля, 19:21 NV Премиум

Китай сделал очередной шаг в своей украинской миротворческой партии

Безусловно, это событие для двусторонних отношений между Украиной и КНР.

Безусловно, этот разговор означает, что Китай сделал очередной шаг в своей украинской миротворческой партии. И для Китая это не только риторика, но и настоящие намерения. Другое дело — что их не стоит переоценивать и не стоит ждать немедленных результатов.

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Китай играет в долгую. Это будет партия, где будет выверяться каждый шаг. Китай не будет торопиться, но и не будет затягивать свою миротворческую партию. Смотрите — между каждым шагом — пауза.

Сначала на годовщину войны заявлен не миротворческий план, как его иногда называют, а заявлена позиция Китая по поводу войны между Россией и Украиной. Между прочим, ее не называют войной, говорят об «украинском кризисе». Нам следует понимать, что в своей оценке этой нынешней великой войны между Россией и Украиной Китай гораздо ближе к России, а нас воспринимает как союзника США. И в этом смысле Китай не будет нейтральным миротворцем или посредником. Но Китай играет всерьез.

Второй шаг — визит в Москву. Безусловно, он был направлен не на то, чтобы проталкивать свой мирный план, договариваться о мире в Украине — нет. А направлен на развитие дальнейшего сотрудничества с Россией, и был послан сигнал в Вашингтон, что у Китая младший партнер — Россия, и этого младшего партнера Китай будет использовать в противостоянии со США.

Но следующий шаг — со стороны Макрона.

Но миротворческую украинскую тематику Китай не забывает.

Третий шаг был — обсуждение этой темы с Макроном и сигналы Макрону, что Китай может принять серьезное участие в этой миротворческой комбинации вокруг Украины.

После паузы в несколько недель — вот и состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Зеленским, которого ждали не менее двух месяцев. Думаю, будет следующий шаг.

Следующий шаг уже будет со стороны Макрона.

Си Цзиньпин, проведший разговор с Зеленским, фактически дал понять не столько Зеленскому, но и многим, кто заинтересован прямо или косвенно в мирном урегулировании нынешней войны между Россией и Украиной, — Китай может способствовать этому. Но следующий шаг — со стороны Макрона.

Макрон уже заявил, что он хочет начать мирные переговоры летом. Я думаю, что это слишком оптимистичные прогнозы, но, тем не менее. Скорее всего, после сегодняшнего разговора следует ожидать как минимум телефонного разговора Макрона с Зеленским в ближайшее время. А дальше, возможно, либо визит Макрона в Киев, либо попытка встречи Макрона с Зеленским на какой-то европейской площадке. Возможно, площадкой для переговоров сразу на несколько важных тем будет саммит НАТО в Вильнюсе. Но то, что Си Цзиньпин фактически дал старт пока потенциальному переговорному процессу, это можно утверждать наверняка. Но это скорее зондаж, оценка позиций. Сейчас не та ситуация, когда Украина и Россия готовы начать мирные переговоры. С высокой вероятностью в текущем году и возможно вообще в ближайшей перспективе ни о каких прямых мирных переговорах речи не будет. Вот что возможно на перспективу — это переговоры и попытка выйти на какое-то мирное соглашение где-то по образцу зерновой. Когда в роли нашего секунданта будет выступать Франция, со стороны России — Китай, они попытаются сформулировать что-то вроде соглашения о прекращении огня. Но реально, на мой взгляд, это будет осуществить не раньше конца года, а возможно, и позже, потому как минимум до октября и украинская, и российская стороны попытаются обеспечить лучшие позиции для себя на поле боя. А вот дальше уже, когда активная фаза боевых действий закончится, и когда ресурсов для продолжения активных военных действий и у нас, и у россиян будет гораздо меньше, тогда активизируются переговорные ресурсы, посредники в переговорах, и тогда Франция и Китай попытаются стать главными посредниками.

Пока что это прелюдия. Китай разыгрывает свою украинскую партию не торопясь, но и не медля. Каждый шаг выверен в зависимости от ситуации и обстоятельств. Так же Китай будет действовать и дальше.

Не стоит ждать немедленных последствий, однако этот телефонный разговор будет влиять на дальнейшую логику переговорного процесса. Хотя на этот процесс будут влиять также США. У них своя логика, связанная с приближающимися президентскими выборами. И, безусловно, будет влиять ЕС.

Так что вокруг этого условного переговорного процесса будет выстраиваться сложная геополитическая композиция. Но Китай пытается играть одним из первых. И, по сути, сегодняшний телефонный разговор с Зеленским станет для Си Цзиньпина началом прямого участия Китая в условных мирных переговорах вокруг войны между Россией и Украиной.

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