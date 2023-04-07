Белый дом: Только Зеленский может решить когда, о чем и в каком контексте вести переговоры с Россией 7 апреля, 09:27 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Решение о начале возможных переговоров с Россией может принять только президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга 6 апреля, комментируя заявления о переговорах по оккупированному Крыму в публикации Financial Times.

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«Мы говорили об этом с самого начала: президент Зеленский может определить, готов ли он вести переговоры, когда, в каком контексте и о чем именно. Мы считаем, что нельзя вести переговоры об Украине без Украины», — сказал он.

Кирби добавил, что на данный момент без полного одобрения президента Украины «ничего не должно быть сделано, сказано или сдвинуто с места».

В интервью Financial Times замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Комментируя это, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться на слова главы государства. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что любые реальные переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска выйдут за международно признанные границы Украины в 1991 году.