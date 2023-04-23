Данилов о «мирных инициативах»: Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров с Россией, дайте оружие 23 апреля, 11:18 Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины/Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов попросил не навязывать Украине мирные переговоры с Россией. По его словам, единственным весомым аргументом для общения с РФ является достаточное количество оружия.

Об этом он написал в Facebook.

«Когда цель российского агрессора остается неизменной — уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это ничто иное как пророссийское миротворчество», — заявил Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что Украине сейчас не нужны переговоры, а необходимо оружие, чтобы остановить врага.

«Не нужно нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие — лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения», — подчеркнул он.

Ранее представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях, выдвигаемых украинской стороной.

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявлял, что Китай может быть «посредником» между Украиной и страной-агрессором Россией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова Крозетто, подчеркнул, что «оставление» России части украинских территорий будет «означать для нас смерть — через год, два, три».