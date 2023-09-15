Зеленский и Байден проведут переговоры в Белом доме 15 сентября, 20:47 Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20 февраля 2023 года в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 15 сентября, подтвердил, что американский лидер Джо Байден в следующий четверг (21 сентября) примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Во время брифинга Салливан отметил, что это будет третья встреча Зеленского и Байдена в Белом доме. По его словам, она состоится в критический момент, когда Россия отчаянно ищет помощи у таких стран, как Северная Корея, а Силы обороны Украины продолжают контрнаступление.

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Салливан также сказал, что на следующей неделе перед встречей Зеленского и Байдена также пройдет заседание Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн), участники которой обсудят продолжение военной помощи Украине.

По словам представителя Белого дома, Байден во время встречи с Зеленским подтвердит свою приверженность лидирующей роли США в поддержке Украины.

СМИ сообщали, что Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН.

Украинский президент ранее говорил, что хочет обсудить с Байденом возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.