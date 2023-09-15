Зеленский будет выступать в первый день Генассамблеи ООН 15 сентября, 02:24 Генеральная Ассамблея ООН (Фото:Анадолу)

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке состоится в первый ее день — 19 сентября. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил Укринформ.

Зеленский будет участвовать в общих дебатах на сессии ГА ООН во время недели высокого уровня. Как передает Укринформ, по предварительному расписанию речей глав делегаций его выступление ожидается в первой половине дня 19 сентября.

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Неделя высокого уровня состоится в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября.

С 19 по 23 сентября пройдут общие дебаты, темой которых указано «Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по Повестке дня до 2030 года и его Целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех».

Также в первый день ожидаются выступления лидеров почти 40 стран, среди них — Бразилия, США, Польша, Турция, Венгрия, Швейцария, Чехия.

Укринформ сообщает, что на следующий день, 20 сентября, президент Украины будет участвовать в открытых дебатах Совбеза ООН по Украине.

Ожидается, что из Нью-Йорка Зеленский поедет в Вашингтон, где его в Белом Доме должен принять президент США Джо Байден.

Украинский президент ранее говорил, что хочет обсудить с Байденом возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Также Зеленский заявлял, что Украина подготовит проект резолюции Генассамблеи ООН о спецтрибунале для России.