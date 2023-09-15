Встреча Зеленского и Байдена состоится в Белом Доме — Reuters 15 сентября, 01:47 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:www.facebook.com/zelenskiy.official)

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом Доме. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова анонимного американского госслужащего.

В сообщении говорится, что встреча должна состояться на следующей неделе — после того, как Зеленский посетит Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Зеленский будет участвовать в общих дебатах на сессии ГА ООН во время недели высокого уровня, которая будет проходить с 19 по 25 сентября. О встрече с Байденом стало известно ранее 14 сентября, но не было информации о том, где она состоится: в Нью-Йорке или в Вашингтоне.

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Украинский президент ранее говорил, что хочет обсудить с Байденом возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Зеленский и Байден встречались на полях саммита НАТО в литовском Вильнюсе в июле 2023 года.