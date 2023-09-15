«К сожалению, возможен такой вариант». Политолог — о сценарии гарантий безопасности для Украины, который обсудят в США Зеленский и Байден 15 сентября, 19:13 NV Премиум Президенты могут обсудить гарантии безопасности для Украины во время личной встречи на следующей неделе (Фото:Evan Vucci via REUTERS)

Гарантии безопасности для Украины и формула мира — среди тем, которые обсудят на следующей неделе в ходе личной встречи в Белом доме президенты Джо Байден и Владимир Зеленский, считает политолог Владимир Фесенко.

Переговоры между США и Украиной о подготовке двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины уже идут, отмечает политолог Владимир Фесенко в интервью NV. Тему гарантий безопасности для Украины поднимут в ходе встречи украинского и американского президентов в США на следующей неделе, утверждает политолог.

Видео дня

«Какие именно гарантии и в какой форме будут закреплены в договоре с США, об этом, безусловно, речь на встрече Зеленского и Байдена будет идти, — рассуждает Фесенко, — но я не думаю, что стоит ожидать проекта такого договора уже в ближайшее время».

Также политолог не исключает вариант прекращения войны в ситуации, когда часть украинских территорий будут оккупированы РФ. «Ни мы, ни Запад не будут признавать эти территории российскими, — отмечает Фесенко, — Но речь идет о ситуации, что часть территорий, к сожалению, может на время остаться под российской оккупацией. Такой сценарий надо иметь в виду, и к этому тоже надо готовиться. Но так или иначе, в пакете будут гарантии безопасности для Украины».

«Если же мы сможем стать членом НАТО даже в ситуации, когда часть наших территорий оккупирована, такой вариант, я считаю, стоит рассматривать, — продолжает эксперт. — Это гарантия безопасности для нас. Это не означает, что мы отказываемся от оккупированных территорий. Но пока что, скажу откровенно, боюсь, о членстве в НАТО Украины речь идти не будет. В перспективе, возможно, да, но не сейчас».

При этом Фесенко высказывает мнение, что не все влиятельные участники команды Байдена имеют одинаковую позицию относительно победы Украины. «Консенсус там есть по поводу того, что нельзя позволить России победить в этой войне. Украине надо помочь так, чтобы она не проиграла эту войну и, по возможности, ее выиграла», — отмечает Фесенко.

При этом политолог отмечает, что на Западе, в частности в США, в частности и в администрации Байдена нет консенсуса по вопросу, что считать победой Украины. «Для нас это понятно — освобождение всех оккупированных территорий Украины, восстановление государственных границ 1991-го года (то есть которые были до февраля 2014 года), — говорит Фесенко, — Однако, очень большая вероятность, что такой результат вряд ли будет достигнут до президентских выборов США. И думать, что американцы, администрация Байдена сейчас сделает все, чтобы мы по максимуму, скажем так, получили все необходимое, чтобы в течение года выиграть эту войну у России… К сожалению, такой готовности у администрации Байдена нет. Это мое субъективное мнение».

«Есть влиятельные фигуры, которые считают, что не стоит спешить, рисковать, что надо действовать осторожно, последовательно, но так, чтобы не спровоцировать чрезмерную эскалацию войны, — продолжает политолог, — Такая позиция, к сожалению, пока что доминирует в администрации Байдена. И сам Байден, и ключевые фигуры в его администрации слишком осторожны. Во-вторых, они исходят из мысли, что у России еще много ресурсов, резервов, и быстро и однозначно победить ее в ближайшее время невозможно. Такую позицию администрации Байдена тоже надо принимать во внимание, чтобы у нас не было чрезмерных иллюзий».

Также Фесенко отмечает, что «никто в Украине не будет уступать территории». «Есть западные политики, которые так говорят, но требовать от нас уступить территории никто не будет, — говорит Фесенко, — Ведь и сам Запад не будет признавать оккупированные территории Украины российскими».

Ранее американские СМИ сообщили о том, что во время поездки в США с целью принять участие в Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, и их встреча назначена на 21 сентября.