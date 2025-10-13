Трамп заявил, что было бы «прекрасно достичь мирного соглашения» с Ираном

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Кнессете (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Кнессете, что хочет заключить мирное соглашение с Ираном после того, как США вместе с Израилем поразили ядерные объекты страны во время 12-дневной войны.

«Они получили удар — с одной стороны. С другой — вы знаете, что было бы замечательно, если бы мы могли заключить с ними мирное соглашение. Я думаю, это было бы замечательно. Потому что я думаю, что они этого хотят», — цитирует Трампа The Guardian.

США, страны Европы и Израиль обвиняют Иран в том, что его ядерная программа используется для сокрытия намерений создать ядерное оружие. В то же время в Тегеране настаивают, что программа носит исключительно мирный характер.

Накануне 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне стороны провели пять раундов переговоров с участием Вашингтона. Однако страны столкнулись с рядом серьезных препятствий, среди которых ключевым вопросом остается обогащение урана на территории Ирана, которое западные государства стремятся полностью прекратить.

Группировка ХАМАС передала Красному Кресту всех 20 живых израильских заложников в обмен на более 2000 палестинских заключенных в рамках соглашения о завершении боевых действий и прекращении огня, которое начало действовать с 10 октября.

В сентябре Иран и США намекнули на возможность возобновления диалога по ядерной программе, однако угроза возобновления санкций ООН оставляет мало времени для поиска компромисса.

28 августа Великобритания, Франция и Германия начали процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Эти страны обвинили Тегеран в несоблюдении соглашения 2015 года с мировыми державами, направленного на предотвращение разработки им ядерного оружия.

Ядерная программа Ирана: главное

В 2015 году Иран и шесть мировых игроков — США, Великобритания, Россия, Франция, Китай и Германия вместе с ЕС — подписали соглашение, которое предусматривало, что Тегеран будет сворачивать свою ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций.

Однако уже в 2018 году Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой договоренности и запустил стратегию «максимального давления», наложив новые санкции, чтобы принудить Иран к уступкам.

Инфографика: NV

После разрыва соглашения Тегеран возобновил производство урана. За время каденции Джо Байдена, как писал Axios, иранская ядерная программа заметно продвинулась вперед. Администрация Байдена пыталась через непрямые переговоры возобновить соглашение, однако в конце 2022 года процесс остановился.

США тогда заявили, что Иран выдвигает «неоправданные» требования, связанные с расследованием МАГАТЭ следов урана, найденных на недекларированных объектах. После этого в Вашингтоне подчеркнули, что восстановление соглашения больше «не стоит на повестке дня».

Во время второго срока Трамп снова активизировал политику «максимального давления». Несмотря на несколько раундов переговоров, нового соглашения стороны так и не подписали. А после ударов США по иранским ядерным объектам Тегеран окончательно отказался от идеи возобновления переговоров.

28 июня вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.

Инфографика: NV

Со своей стороны представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила решение Ирана прекратить взаимодействие с МАГАТЭ.

21 сентября Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ после «необдуманных» шагов Великобритании, Франции и Германии по ядерной программе.