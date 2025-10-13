ХАМАС передал еще 13 израильских заложников, освобождены все 20 пленников

ХАМАС передал Красному Кресту вторую группу заложников из 13 человек (Фото: REUTERS/Shir Torem)

В понедельник, 13 октября, группировка ХАМАС передала Красному Кресту вторую группу заложников из 13 человек, в результате чего были возвращены все 20 заложников.

Об этом сообщает BBC.

Так, в рамках мирного соглашения удалось вернуть 20 человек:

Матан Ангрест — 22-летний солдат израильской армии, которого похитили с военной базы Нахаль-Оз;

Гали Берман — 28-летний парень был похищен из кибуца Кфар-Аза вместе со своим братом-близнецом Зивом;

Зив Берман — был похищен из Кфар-Азы во время отпуска вместе со своим братом-близнецом Гали;

Авинатан Ор — 32-летний мужчина был похищен с музыкального фестиваля Nova;

Элкана Бобот — похищен с фестиваля Nova. Его жена говорит, что ежедневно рассказывает их четырехлетнему сыну, что его отец вернется;

Нимрод Коэн — солдат израильской армии, которого захватили во время охраны территории вблизи кибуца Нирим;

Йосеф-Хаим Охана — 25-летний парень был похищен с фестиваля Nova;

Ариэль Кунио — 28-летний мужчина был похищен из кибуца Нир-Оза вместе со своей девушкой Арбель Ехуд, которую освободили в январе. Ариэль удерживается в заложниках вместе со своим братом Давидом;

Давид Кунио — похищен из Нир-Оза вместе с женой Шарон Алони Кунио и их трехлетними дочерьми-близняшками. Их освободили в ноябре 2023 года;

Матан Зангаукер — 25-летний парень был похищен из Нир-Оза;

Эвьятар Давид — был захвачен на фестивале Нова. В августе ХАМАС опубликовал видео, на котором 24-летний мужчина очень истощен и, вероятно, копал себе могилу;

Гай Гильбоа-Далал — 24-летнего мужчину захватили в заложники на фестивале Nova, был на августовском видео августе ХАМАС и говорил, что его удерживают в городе Газа;

Максим Геркин — захвачен на фестивале Nova, имеет ребенка;

Эйтан Горн — 38-летнего мужчину захватили в заложники в кибуце Нир-Оз вместе с его братом Ияиром, которого освободили в феврале 2024 года;

Сегев Кальфон — похищен на фестивале Nova, когда пытался сбежать от ХАМАС;

Алон Охель — 24-летний мужчина был похищен с фестиваля Nova;

Бар Абрахам Куперштейн — работал охранником на фестивале Nova во время нападения ХАМАС и остался, чтобы оказать первую помощь раненым;

Омри Миран — 48-летнего мужчину забрали из его дома в кибуце Нахаль-Оз на глазах у жены и двух дочерей;

Эйтан Абрахам Мор — был захвачен на фестивале Nova;

Ром Браславский — 21-летний мужчина работал охранником на фестивале Nova, где он спас от ХАМАС нескольких других людей.

12 октября президент США Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.