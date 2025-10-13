Речь в израильском Кнессете. Трамп заявил об «историческом рассвете» для Ближнего Востока на фоне двухминутных оваций и лести Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, выступил в израильском Кнессете после многочисленных благодарностей в его адрес со стороны премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и других политиков, а также после продолжительных оваций в парламенте на фоне освобождения заложников и перемирия в Газе, пишет Sky News .

Трамп заявил о «историческом рассвете нового Ближнего Востока» после того, как оружие и сирены затихли.

«Солнце восходит над Святой Землей, которая наконец обрела мир», — сказал президент США.

Трамп назвал перемирие с ХАМАС «невероятной победой для Израиля и мира», поскольку Израиль «выиграл все, что можно было выиграть силой оружия». Отныне Ближний Восток ждет мир и процветание, заявляет президент США.

Он также отметил, что палестинцы в Газе должны быть сосредоточены на восстановлении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономического развития.

Во время выступления двое леворадикальных членов Кнессета начали выкрикивать в адрес президента США, прерывая речь. Впоследствии их вывела охрана.

Трамп вступил перед израильским парламентом после того, как спикер Кнессета Амир Охана назвал президента США «колоссом, который войдет в пантеон истории», заявив, что еврейский народ будет помнить его «тысячи лет».

Нетаньяху во время своего выступления отметил решающую роль США в возвращении заложников и лично несколько раз поблагодарил Трампа за вклад в окончание войны в секторе Газа и поддержку Израиля. «Вы уже вошли в историю человечества», — заявил Нетаньяху.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в своем выступлении перед Кнессетом заявил, что лидеру США должна быть присуждена Нобелевская премия мира в следующем году. Он считает «серьезной ошибкой комитета» то, что он не присудил Трампу премию в этом году, пишет CNN.

Прибытие Трампа и его команды в Кнессет израильские политики встретили овациями, которые продолжались более двух минут.

Ранее 13 октября Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась.

Группировка ХАМАС передала Красному Кресту всех 20 живых израильских заложников в обмен на более 2000 палестинских заключенных в рамках соглашения о завершении боевых действий и прекращении огня, которое начало действовать с 10 октября.